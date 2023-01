La Gazzetta dello Sport

NAZIONALE Parlando di Vialli,sottolinea come l'esperienza con la Nazionale da dirigente accompagnatore sia stata fondamentale negli ultimi anni del campione scomparso venerdì. "Voglio ...Il Manchester City ha strapazzato i Blues in FA Cup e al termine dell'incontro Pepsi commuove ripensando a Vialli: 'Difficile trovare una persona più carismatica. A nome del City, mando un ... Guardiola ricorda Vialli: "La Nazionale l'ha fatto sentire vivo. E lui ha reso migliore la nostra vita" L'allenatore del Manchester City sul calciatore scomparso venerdì: "L'ho conosciuto su un campo da golf, aveva un carisma unico. La sua morte fa capire come la vita sia un lancio di una moneta. Non ve ...Il dolore per la scomparsa di Gianluca Vialli arriva anche Oltremanica. Non solo al Chelsea, dove l'ex attaccante ha giocato, ma anche dai rivali di giornata. Il Manchester City ha strapazzato i Blues ...