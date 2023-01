Guardiola ricorda Vialli e si commuove | 'Quell'incontro su un campo da golf'

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il dolore per la scomparsa di Gianlucaarriva anche Oltremanica. Non solo al Chelsea, dove l'ex attaccante ha giocato, ma anche dai...

La Gazzetta dello Sport

Ferran Torres, che era considerato maturo dopo aver lavorato con Marcelino,e Luis ... La Vanguardialo scorso febbraio, quando, a nemmeno due mesi dalla firma, nonostante il rigore ...... che si trova a pochi metri dalla. Il parco giochi è la prima cosa che vedono i bambini ... direttore del progetto Giocare per diritto e presidente del comitato Uisp Caltanissetta,che ... Guardiola ricorda Vialli: "La Nazionale l'ha fatto sentire vivo. E lui ha reso migliore la nostra vita" Grande il cordoglio e i messaggi per la scomparsa di Vialli, tra questi anche Mourinho, Conte, Guardiola e Ancelotti, post per l'ex Sampdoria ...Che Leo Messi fosse il calciatore preferito di Pep Guardiola era risaputo ormai da tempo. Il tecnico del Manchester City, però, presentando in conferenza stampa la partita contro l'Everton, ha ricorda ...