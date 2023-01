Gravina “Vialli ha reso eccezionale un gruppo normale”

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A due giorni dalla scomparsa di Gianluca, il presidente della Figc Gabrieleha affidato il suo emozionato ricordo ad una lettera indirizzata proprio all'ex bomber di Juventus e Nazionale, morto a 58 anni dopo una lunga battaglia con un tumore al pancreas. “Caro Gianluca, in fondo è solo una questione di abbracci – si legge nella missiva pubblicata sul sito della Federcalcio – Il lungo e caloroso abbraccio dei tifosi e di tutti gli appassionati di calcio che ha accompagnato la tuacarriera da calciatore. L'abbraccio indissolubile che ti lega alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti da vicino e che ti vogliono bene. L'abbraccio inaspettato che ci siamo scambiati nella prima telefonata in cui hai accettato il ruolo di capo delegazione della Nazionale con entusiasmo, ma anche con il ...

