Gravina | lettera a Gianluca Vialli

La Gazzetta dello Sport

dia Vialli: "Hai reso eccezionale un gruppo normale" Poiaggiunge: 'Anche adesso, nel dolore profondo in cui ci siamo abbandonati per la notizia che non avremmo mai voluto ...... pianto, sorriso e vissuto che ti sei scambiato con Roberto (Mancini, ndr) in un momento di estasi collettiva, eppure così intimo e privato', prosegue ladi Gabriele. 'E anche adesso, ... La lettera di Gravina a Vialli: "Hai reso eccezionale un gruppo di persone normali" Toccante la lettera dedicata in onore di Gianluca Vialli da parte del Presidente della FIGC Gravina: l'ex Juventus lascia un vuoto incolmabile ...con queste parole, scritte in una lettera, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto ricordare Gianluca Vialli.