GM punta a entrare in Formula 1 con la Cadillac

(Di domenica 8 gennaio 2023) Intervento chiaro sui social del numero uno della Fia, Mohammed Bin Sulayem, a sostegno del possibile ingresso nel Mondiale di1 della famiglia Andretti e della General Motors, con il marchio. Il presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile, via Twitter, si è detto “sorpreso” per “alcune reazioni negative” di questi giorni circa l’ipotesi di approdo degli Andretti nel Circus. “Dovremmo incoraggiare i futuri ingressi in1 di produttori globali come General Motors e di piloti purosangue come Andretti”, precisa Bin Sulayem. “L’interesse dei team dei mercati in crescita aumenta l’attrattiva della1”, conclude il numero uno della Fia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.