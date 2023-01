Gli Opta Facts della sfida tra Lazio e Empoli

Leggi su seriea24

(Di domenica 8 gennaio 2023) :edsi incontrano per la 25ª volta in Serie A: il bilancio è di 14 vittorie per i biancocelesti, a fronte delle quattro ottenute dagli azzurri. Completano il quadro sei pareggi, incluso quello maturato nellapiù recente del 6 gennaio 2021 (3-3). Solo una volta hanno chiuso in equilibrio due match di fila nel torneo: tra aprile e novembre 2006. Laha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’(1N) tenendo la porta inviolata in quattro di queste sfide; tanti clean sheets quanti quelli ottenuti in tutte le precedenti 17 disputate nel torneo. L’ultima vittoria dell’contro lain Serie A risale al 29 novembre 2015 (1-0 dei toscani con rete di Tonelli), da allora sei successi laziali e un pareggio. La ...