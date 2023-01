Giovanna Civitillo confessa | tra i lavori a Mediaset e Amadeus fuori dal lavoro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo Riccardo Fogli, Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha accolto anche. La ballerina e inviata de La Vita in Diretta ha raccontato la nascita dell’amore con il suo. “Ho realizzato i miei sogni nella danza, perché ho ballato con i miei miti, da Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Raffaella Carrà e Alessandra Martinez. Poi ho lavorato anche con Luca Tomassini e Marco Garofalo. Tutto è iniziato con il primoa Uno Mattina. Dopo ho lavorato a, tra Beato tra le Donne e Ciao Darwin. Poi negli anni è arrivata la scossa ed è nato l’amore con la a maiuscola. Io ero timorosa e rispettosa dei ruoli e invece mi sono sciolta con lui. Un giorno è arrivato un bigliettino in cui mi invitava a prendere un caffè. Io ho accettato, nel riaccompagnarmi a casa ha provato a baciarmi ...

Spazio pure per, la moglie di Amadeus ed inviata de La Vita in diretta. Inoltre, direttamente dalla casa di Cinecittà del Gf Vip ci sarà Patrizia Rossetti , costretta a lasciare ...Per la prima volta tra gli ospiti del programma su Canale 5,concederà alla presentatrice ... Riflettori puntati sull'incontro tra Silvia Toffanin eGiovanna Civitillo Verissimo, la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin gli inizi della sua storia d'amore con ...Ospite della puntata dell'8 gennaio di Verissimo anche Giovanna Civitillo , la moglie di Amadeus e inviata de La Vita in diretta .