Giovanna Civitillo | Amadeus è stato il mio primo vero amore

'Con lui ho conosciuto per la prima volta l'amore vero '. A 'Verissimo'parla di Amadeus e del loro rapporto, nato vent'anni fa negli studi de 'L'eredità'. Leggi Anche Valentina Persia sul compagno scomparso: 'È una perdita che non si supera' Leggi ...Spazio pure per, la moglie di Amadeus ed inviata de La Vita in diretta. Inoltre, direttamente dalla casa di Cinecittà del Gf Vip ci sarà Patrizia Rossetti , costretta a lasciare ...Giovanna Civitillo è stata ospite di verissimo dove ha raccontato il suo rapporto con Amadeus e l’amore per il figlio José ...Grandi emozioni per Giovanna Civitillo che ha ricevuto un regalo speciale: la lettera del suo Josè nello studio di Verissimo ...