Giorgetti detta le regole sul debito pubblico | al Tesoro piace il tasso fisso

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel 2023, il peso dei Btp sui titoli di Stato in circolazione potrà salire fino all'80%. Lo stabilisce il ministero dell'Economia, che lascia la porta aperta anche all'emissione di obbligazioni pubbliche "green" e fissa in 1 miliardo l'esposizione ai derivati per il 2023, a patto che si proceda con intermediari "a elevata affidabilità"