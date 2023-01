La Gazzetta dello Sport

Mikaeladomina la prima manche delbis di Kranjska Gora , in Slovenia. 'Her Majesty', a caccia della vittoria numero 82 in carriera (che la affiancherebbe a Lindsey Vonn), ha chiuso in 55''...... oggi la prima manche delfemminile di Kranjska Gora, in Slovenia, vede davanti a tutte l'americana, dietro di lei Federica Brignone e la canadese. Marta momentaneamente quarta. ... Gigante, Shiffrin domina la prima manche davanti a Brignone. Quarta Bassino Mikaela Shiffrin è al comando della prima manche del gigante di Kranjska Gora. La fuoriclasse statunitense si è subito ripresa dall'opaca gara di ieri facendo segnare il miglior tempo parziale sulla p ...I risultati e classifica della prima manche del secondo gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.