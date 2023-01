Gianluca Vialli | lunedì a Londra i funerali in forma privata Mancini | “Ha sempre lottato ma negli ultimi giorni era un uomo stanco | sfinito”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Luca hamaera un, anche se nei momenti di lucidità reagiva, tornava ad essere lui, Luca, col suo sorriso. Ci siamovoluti bene, mi mancherà, mancherà a tutti, ma sento che è vicino a noi, prego e spero che sia così, ne sono davvero convinto”. Così Robertoricorda, in un’accorata intervista al Corriere della Sera, l’amico fraterno, scomparso il 6 gennaio dopo una lunga malattia. Fino all’ultimo ha sperato che il compagno di tante partite ce la facesse: “Ci abbiamo sperato tutti, non solo io, confidando che ci potesse essere una svolta. Poi, lui è stato forte. Ha, con ...

Dentro un pomeriggio del tutto particolare, in una Torino umida e grigia, all'interno di un'atmosfera inevitabilmente condizionata dalla scomparsa di, la Juventus batte l'Udinese 1 - 0 e colleziona l'ottava vittoria di fila senza subire gol. Decisivo, nel finale, il primo gol stagionale di Danilo: assist di Chiesa, arrivato dalla ...Insieme hanno trascorso una vita, prima nella Sampdoria e poi in Nazionale. Roberto Mancini parla della sua grande amicizia conal Corriere della Sera. LUCA E SINISA - "Luca è vicino a me, a noi, sono convinto che sia così anche per Sinisa: lo spero e lo sento". LA SCELTA DI GRAVINA - ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» Il ct della Nazionale italiana ha incontrato l'amico a Londra, pochi giorni prima della sua morte – «Era di buon umore, questo mi ha un po' sollevato» ...La Repubblica ha svelato un retroscena legato a Gianluca Vialli e Roberto Mancini: "L’ultimo regalo di Gianluca Vialli a Roberto Mancini era stato per il compleanno. Roberto ha compiuto 58 anni: il 27 ...