Gianluca Vialli | le prime parole della moglie dopo la morte del calciatore | ecco cosa ha detto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il dolore per ladinon si placa. Da più parti arrivano messaggi di cordoglio per lo sportivo, ma soprattutto per l’uomo da tutti descritto come una persona umile, generosa, allegra. Un uomo segnato da un male che lo aiutato a migliorare, qualora ce ne fosse stato bisogno. Perchéchi lo conosceva bene sa che è sempre stato concreto, alla mano, semplice. Il rito funebre Nel rispetto delle sue richieste la cerimonia funebre verrà celebrata alla presenza dei familiari più intimi, e la data non sarà domani, visto che proprio nella giornata di domani la mamma 87enne, il papà 90enne e i fratelli: Maffo, Marco, Nico e Mila, insieme ai nipoti saluteranno il loro Luca’ a Cremona con una messa. La data dei funerali che verranno celebrati a Londra saranno in forma strettamente privata e sulla data ...

Roberto Mancini ha salutatoa fine dicembre. Il ct azzurro è volato in gran segreto a Londra per stare vicino all'amico fraterno, ricoverato in un ospedale di Londra.è morto venerdì scorso , se lo è ...Lo Stadium silenzioso è qualcosa che non ti immagini fino a chePessotto non entra in campo e legge la lettera aperta per ricordare il suo compagno di squadra. "Siamo sicuri ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» Si svolgeranno domani, lunedì 9 gennaio, a Londra, in forma privata, i funerali di Gianluca Vialli, il campione di calcio scomparso il 6 giugno scorso, all’età di 58 anni, a […] ...«Speravo in un miracolo». Così Roberto Mancini parla dell’amico di una vita Gianluca Vialli, morto il 6 gennaio per un tumore al pancreas. «È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di t ...