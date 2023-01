Gianluca Vialli | il messaggio della moglie Cathryn | “Siamo devastati”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso.. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. È questo l’accoratocheWhite Cooper, la vedova di, affida ai cronisti che da giorni – da quel 6 gennaio che ha visto spegnersi il campione di calcio – presidiano la loro casa londinese. Poche righe, battute al computer su un foglio, poi ripiegato e inserito in una busta che Martina Vian, l’assistente dell’ex calciatore ha consegnato a mano ai giornalisti. Un ringraziamento spontaneo, un segno di gratitudine per la vicinanza che non solo il mondo del calcio ma un intero Paese sta dimostrando a lei e alle sue figlie Olivia e Sofia, di 18 e 16 anni. “Non è il ...

Open

I funerali disi svolgeranno lunedì a Londra in forma privata. L'ex calciatore, morto a 58 anni due giorni fa, è scomparso dopo cinque anni di cure contro il tumore al pancreas, lasciando un vuoto ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto pubblicare una lettera toccante per ricordareGabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto pubblicare una lettera toccante per ricordare. Le parole: "Caro, in fondo è solo una questione di abbracci. ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» grazie alla tua capacità di rendere migliori le persone con riflessioni mai banali". Così, Gabriele Gravina, n.1 Figc, ricorda Gianluca Vialli in una lettera. (ANSA).L’esplosione con Mondo in panchina, che coincise con la crescita della Cremonese fino alla serie A. Brera lo definì un Barbaresco. Il suo lato altruista: dalla Fondazione con Mauro alla Giorgio Conti ...