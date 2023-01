Gianluca Vialli | i 6 record dello Stradivari del calcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il mondo delpiange da giorni la prematura scomparsa di, avvenuta come noto lo scorso 6 gennaio, dopo una strenua battaglia lunga oltre 5 anni contro un male terribilissimo. Che difficilmente lascia scampo. La notizia purtroppo era nell’aria da tempo e il segnale più eloquente di come le cose stessero per precipitare L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Oltre a Juventus e Samodoria , anche il club grigiorosso ha deciso di omaggiare il bomber italiano, scomparso il 6 gennaio, con maglietta commemorativa: ' Domani, lunedì 9 gennaio,...Commenta per primo Un ricordo speciale per un uomo speciale . La Cremonese ricorderà domani, in occasione della sfida esterna con il Verona, con una maglia inedita: sulla manica ci sarà una foto dell'ex attaccante scomparso venerdì con la tenuta grigiorossa e una frase breve ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» Giovedì 12 gennaio alle ore 17.30, presso la chiesa Santa Teresa di Gesù a Roma, si svolgerà una messa in suffragio di Gianluca Vialli voluta dalla Figc. Al ricordo del campione, scomparso all'età di ...Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, è intervenuto nella consueta conferenza pre gara, alla vigilia della sfida contro il Verona.