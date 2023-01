Gianluca Vialli | funerali a Londra in forma privata Lui ha chiesto “una cerimonia allegra”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Idi, scomparso il 6 gennaio 2023 a causa di un tumore al pancreas, si terranno ain. A dare la notizia è stata Cathryn White Cooper, la donna con cui era sposato e da cui ha avuto due figlie, Olivia e Sofia, che gli è stata accanto fino all’ultimo: “Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”. Il 14 dicembre aveva annunciato l’addio alla Nazionale per potersi sottoporre a cure più specifiche. La data per l’ultimo saluto non è stata ancora fissata, soprattutto per volontà dell’ex calciatore, che è stato sempre riservato nel corso della sua vita. A essere ammessi saranno solo i parenti più stretti e alcuni amici. Anzi, lui stesso ha dato ...

Open

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato sul suo quotidiano il saluto dell'Allianz Stadium a: "Voglio un addio allegro, non grigio, è stata la richiesta di Luca quando ha capito di essere arrivato alla fine. E ieri la famigliaha fatto sapere che il modo migliore per ...Salernitana - Torino in campo alle 12.30. DIRETTA La vigilia "Voglio innanzitutto ricordareche purtroppo ieri ci ha lasciati. La sua scomparsa credo abbia addolorato tutti soprattutto per l'uomo e il campione che è stato e voglio rivolgere un abbraccio alla sua famiglia". Lo ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» Vialli: lunedì sarà lutto cittadino a Cremona. Vialli: lunedì 9 gennaio sarà lutto cittadino a Cremona. Tra i tantissimi appassionati, tifosi, ed ex compagni a piangere per la scomparsa di Gianluca Vi ...Fedez ha dedicato un video allo scomparso Gianluca Vialli, con cui aveva avuto modo di parlare al telefono dopo essere stato operato al pancreas. Il cantante si è commosso e ha detto parole bellissime ...