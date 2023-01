Giaele | il fratello Matthias fa delle precisazioni sul marito Brad e svela un retroscena sul flirt con Taylor Mega

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nei giorni scorsi, ilminore diDe Donà, ha fattodichiarazioni sui social alquanto discutibili sul conto della sorella, criticandone il suo atteggiamento. Successivamente ha cancellato il suo sfogo ed ha fattospiegando di aver agito in quel modo solo perché non tollerava che venissero dette falsità sul conto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.