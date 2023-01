GF Vip | Dana Saber sclera e tenta di fuggire | perché vuole abbandonare

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 gennaio 2023)continua ad attirare attenzioni, critiche e polemiche. Dopo essersi scontrata con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria e avere sfiorato la rissa con Oriana Marzoli, la modella marocchina continua a far discuteresi è infilata nel letto di Daniele Dal Moro senza maglia. La concorrente non sta bene nella Casa di Cinecittà e qualcosa lo si era intuito già a partire dalla sua ammirazione sfrenata per Putin e la richiesta di un kalashnikov per alcuni scatti.hato di aprire la porta rossa per andare via dopo avere avuto una crisi in Confessionale: "Voglio andare via, non sto bene". Antonella Fiordelisi blocca: «Stava uscendo dalla porta rossa» Da quando è diventata concorrente,...