Gf Vip 7 | Oriana Marzoli apre gli occhi su Luca Onestini | “Hai fatto le stesse cose con Nikita Pelizon”

Leggi su isaechia

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 starebbe nascendo un nuovo triangolo amoroso che vede coinvoltie Daniele Dal Moro. La venezuelana, dopo aver rifiutato l’imprenditore veneto per dedicarsi alla conoscenza con Antonino Spinalbese, che l’ha successivamente allontanata, sembra essere tornata sui suoi passi. Con Daniele ha poi riallacciato i rapporti dopo settimane di gelo ma, dopo l’entrata di, l’influencer ha legato in modo particolare con l’ex tronista di Uomini e Donne, soprattutto quando ha messo fine alla conoscenza con. Per giorni, i ‘vipponi‘ hanno insinuato che traednascendo qualcosa in più di una semplice amicizia. Il romagnolo, però, ha ...