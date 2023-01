GF Vip 7 | Antonella e Edoardo stanno ingannando tutti? Le strane frasi sotto le coperte

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 gennaio 2023) La prossima diretta del Grande Fratello Vip si concentrerà ancora una volta sulla storia a dir poco tormentata traFiordelisi eDonnamaria. Dopo essersi lasciati di nuovo qualche giorno fa, la coppia si è riunita e sembra aver ritrovato il giusto equilibrio. Un atteggiamento che si sta ripetendo da settimane in settimane, tanto da far sospettare i telespettatori i quali hanno visto degli strani atteggiamenti di nottelea microfoni spenti. Grande Fratello Vip 7: dubbi sui Donnalisi Da qualche giorno a questa parte un quesito sta allarmando i telespettatori della settima edizione del Grande Fratello Vip. La storia traFiordelisi eDonnamaria, non a caso, pare stia seguendo una sequenza ben definita tanto che c’è chi crede che la coppia ...