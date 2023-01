Germania | arrestato un iraniano | preparava un attacco chimico

Corriere della Sera

Un cittadino iraniano di 32 anni è statonell'ovest dellacon l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina, trovati nella sua abitazione. Lo rendono ...Un cittadino iraniano di 32 anni è statonell'ovest dellacon l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina, ... In Germania arrestato un iraniano, preparava attentati al cianuro Un uomo di 32 anni è stato arrestato grazie a un blitz in Germanica, dove stava preparando ordigni per attacchi chimici.Ana Montes, tra le più note spie della Guerra Fredda, è stata scarcerata dopo oltre 20 anni di carcere negli Stati Uniti. La 65enne ha spiato per oltre vent’anni per conto di Cuba mentre lavorava come ...