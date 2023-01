Germania | arrestato un iraniano | preparava attentati al cianuro

Corriere della Sera

Un cittadino iraniano di 32 anni è statonell'ovest dellacon l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina, trovati nella sua abitazione. L'arresto Lo ...' Non si ritiene agisse per conto del governo iraniano il cittadino della Repubblica islamica di 32 anniina Castrop - Rauxel, nella zona nord - occidentale della Ruhr, con l'... In Germania arrestato un iraniano, nessuna sostanza tossica in casa Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice ...Un cittadino iraniano di 32 anni e' stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice ...