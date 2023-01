GdS – Leao-Milan | rinnovo vicino | superato il problema Sporting | la trattativa

Giornale di Sicilia

PIOLIPIOLI- Prosegue: ' Siamo più forti perché sono cresciuti tanti singoli. Di ... Su: ' Nella maniera più assoluta gli consiglio di restare. Abbiamo fatto tantissimo insieme ma nessuno ...Questo è quanto riferisce la rosea: ' Pensiamo che nel Milan l'assenza disarà più penalizzante della rinuncia obbligata a Osimhen, infortunato, nel Napoli ed è per questo che Spalletti ci ... Il Milan riparte con una vittoria, il neoarrivato Ochoa evita alla Salernitana un passivo pesante Rafael Leao’s contract will expire in 2024 and AC Milan have been working on a renewal for quite some time. An agreement is now close as the parties have found a compromise, as a report claims. The ...I rossoneri hanno un calendario fitto di impegni e infatti stanno già preparando la gara casalinga contro gli uomini di Mourinho. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Pioli dovrebbe sch ...