Gauff lascia 2 game alla Masarova e sbanca Auckland

Ubitennis

Per laè il terzo titolo della carriera dopo Linz 2019 (63 16 62 a Jelena Ostapenko) e Parma 2021 (61 63 a Qiang Wang). Con il successo ad Auckland Cococonsolida la settima posizione ......set non cambia e al rientro in campo dopo un game del tutto transitorio il fenomeno serboun ... che beffa Ons Jabeur, mentre ad Auckland la sfida finale sarà tra Cocoe la spagnola ... WTA Auckland: a Gauff il derby contro Kenin, out Venus. Raducanu in lacrime, Australian Open a forte rischio Coco Gauff torna a giocarsi un titolo sul cemento dal 2019. Masarova vince la sfida tra qualificate contro Bonaventure ...Emma Raducano cade e si fa male alla caviglia, Australian Open in dubbio Venus Williams sfiora l'impresa contro Lin Zhu. Coco Grauff facile su Sofia Kenin ...