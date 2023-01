Gattuso | tentativo di rapina nella sua villa durante Valencia-Cadice

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il tecnico del, Gennaro, ha sporto denuncia alla Polizia per undisua. Secondo quanto riportato dai media locali,la giornata dell’Epifania una banda ditori ha tentato di fare irruzionecasa dell’allenatore italiano, proprio mentre ilera impegnato al Mestalla contro il. Per fortuna il colpo sarebbe andato a vuoto, con i delinquenti messi in fuga dai sistemi di sicurezza e dai cani presenti nell’abitazione. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i ladri. SportFace.

