Gasp | “Zapata c’è | Musso anche Però dobbiamo essere più concreti”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il primo pensiero è per Vialli: “Gli ho giocatocontro quand’era alla Samp e io al Pescara, poi quando allenavo alle giovanili della Juve e seguivo gli allenamenti di Lippi, Gianluca era un esempio incredibile. C’eraVentrone, ricordo ed era una Juve straordinaria per voglia di vincere e da cui ho imparato molto per il mio ruolo di allenatore”.erini inizia così la conferenza di vigilia di Bologna-Atalanta: una chiacchierata tranquilla, senza polemiche e con i bollettino medico incoraggiante: “Sono tutti recuperati,bene,, Demiral si e allenato e ha giocato l’amichevole, certo è rimasto fermo tanto…”. C’è Malinovskyi con la valigia…”Ruslan sì, c’è questa trattativa per uscire, se guardiamo al suo rendimento in questi anni per me è stato un giocatore ...

La Gazzetta dello Sport

Il 25% della Serie A è allenato dal Genoa diIl grande romanzo della Juventus di Andrea ... E che sfortuna per. Roma 6.5 Buonissimi i tre punti e qualche giocata dei singoli (bentornato ...Cos'è andato Analizzando il primo tempo,ha spiegato che 'per me ha funzionato tutto, tranne ... Sugli infortunati Gasperini ha spiegato che '(uscito dal campo dopo mezz'ora) ha una ... Atalanta sconfitta dall'Az, Zapata sbaglia un rigore. E Gasp lo attacca: "Brutto gesto" Se Atene piange, Sparta non ride: morale, anche l’Atalanta ha i suoi problemi. Il calvario di Zapata non è finito: nuovo problema fisico per il colombiano, che a Spezia ha rimediato il terzo infortuni ...“Lunedì a Bologna, Zapata in dubbio ma tornano in due”. Questa l’apertura de L’Eco di Bergamo sull’Atalanta. La squadra di Gasperini farà visita al Bologna nel posticipo del lunedì, ma avrà in forte d ...