(Di domenica 8 gennaio 2023) La compagnia energetica algerinaintende investire oltre 30 miliardi di dollari nell’esplorazione e produzione di idrocarburi e in particolare di gas naturale. Lo afferma l’amministratore delegato del gruppo, Toufik Hakkar, in un’intervista rilasciata alla rivista specializzata Mees. “Nell’ambito del piano quinquennale di investimenti oltre 30 miliardi di dollari sono destinati all’esplorazione e alla produzione”. “Questi investimenti ci aiutano a migliorare la sicurezza energetica e a rifornire il mercato globale”, aggiunge l’a.d. della compagnia africana. Inoltre 7 miliardi di dollari vengono investiti in progetti per la raffinazione e la liquefazione del gas mentre 1 miliardo di dollari è destinato a progetti legati alla transizione energetica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

... ma con andamenti assai differenti fra le diverse aree, emerge dall'ultimo- sondaggio ... "Le notizie sul fronte dei prezzi died elettricità in calo, dovrebbero far ben sperare in un 2023 che ......11% Eur/Usd 1,0522 - 0,75% Spread 202,35 Dati di mercato Leggi anche In Europa l'inflazione rallenta per il calo del: la Borsa risale vedendo il lieto fine La bolletta delsale del 23,3 per ... Gas, maxi investimento di Sonatrach in Algeria - Ildenaro.it La compagnia energetica algerina Sonatrach intende investire oltre 30 miliardi di dollari nell'esplorazione e produzione di idrocarburi.Assoutenti dà la colpa al governo Meloni: "Il mancato rinnovo al taglio delle accise non solo ha fatto schizzare al rialzo i prezzi alla pompa, ma ...