Gaeta | scoppia l’incendio in un appartamento | paura per una famiglia di 4 persone VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Attimi diieri sera aa causa di un incendio. Le fiamme si sono propagate all’interno di una piccola abitazione sita sul Lungomare di via Giovanni Caboto. Subito allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme mettendo così in sicurezza l’area. Fortunatamente nel momento in cui èto il rogo l’abitazione, in cui viveva unadi 4, era vuota. Sconosciute al momento le cause del rogo. Incendio a Valmontone: enorme colonna di fumo, le fiamme divorano una cartolibreriain una casa su via Lungomare Cabotosi è sviluppato ieri, sabato 7 gennaio, all’interno di una piccola abitazione sita sul Lungomare Caboto. A seguito della segnalazione al NUE, sul posto è ...