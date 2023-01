La Gazzetta dello Sport

Simoneprotesta nell'immediato dopopartita di Monza. Il gol del 3 - 1 annullato ad Acerbi per un presunto fallo di Gagliardini su Marì a conti fatti ha tolto due punti all'Inter. "Siamo molto ...A San Siro è l'Inter padrona di casa, allenata da Simone, a sfidare il Napoli capolista dell'ex Spalletti, ma mentre in campo si vivono le emozioni più grandi e sugli spalti i tifosi scaldano ... Furia Inzaghi contro l'arbitro: "Errore inammissibile, ci ha tolto la vittoria. Siamo molto arrabbiati" Dazn non funziona durante Inter-Napoli, proteste sui social degli utenti per il malfunzionamento della piattaforma ...Leggi tutte le ultime notizie sulla Serie B: Classifica aggiornata, Risultati in tempo reale, Calendario, Marcatori e tante news sul Campionato Cadetto - Pagina 98.