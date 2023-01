Francesca Brambilla | il lettino prende fuoco | il bikini è da infarto

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha messo in evidenza da tempo tutta la propria bellezza unica e anche su Instagram sta spopolando giorno dopo giorno. La capacità di potersi migliorare nel corso della propria carriera ha portato sempre di più una serie incredibile di ragazze a mostrare tutte quante le proprie doti inarrivabili e inattaccabili, con lache da questo punto di vista ha saputo essere considerata come un vero e proprio gioiello della televisione moderna. InstagramQuesto le ha così permesso di poterre parte a una serie di programmi sempre più conosciuti dal grande pubblico, con al centro dell’attenzione sempre la sua bellezza fisica unica nel proprio genere. Non è un caso infatti che perfino in un programma così ricco di fascino femminile come “Avanti un Altro“, lei abbia avuto ...

Nel cast, come sempre, la bona sorte, la regina del web Laura Cremaschi e la dottoressa Maria Mazza. Quest'anno anche delle new entry. Chi sono La nuova Bonas Sophie Codegoni, ...Ospite della serata, dal programma 'Avanti un altro' il game show di Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le musiche e i ritmi della notte che hanno salutato il ... Francesca Brambilla sarà ancora la Bona Sorte del quiz «Avanti un altro» Avanti un Altro torna nel preserale di Canale 5 con le nuove puntate. Lunedì 9 gennaio, alle 18.45, prende il via la 12° edizione del game condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Come ogni anno, ...Elisa Mazzucchelli lavora da anni nel motociclismo come ragazza immagine ma non solo. Dopo Francesca Brambilla un'altra ombrellina da Bonolis.