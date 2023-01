FOTO – Sampdoria-Napoli | i tifosi omaggiano Vialli fuori al ‘Ferraris’

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Gianlucaha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio, italiano ed europeo. Il campione non è riuscito a superare una lunga malattia. Su tutti i campi italiani si è osservato e si osserverà un minuto di silenzio per commemorare la sua scomparsa.Ferraristapezzato di sciarpe e bandiere per GianlucaIloggi giocherà aldi Genova, contro la, club in cuiha scritto la storia del calcio in coppia con Roberto Mancini. All’esterno dello stadio, già da ieri sera e in mattinata, sono arrivati tantissimiche hanno lasciato un omaggio per ricordare il calciatore e il grande uomo. ...