Forte scossa nella notte | terremoto avvertito a Giugliano | Qualiano e Marano

Vesuvio Live

Anche se era notte molti cittadini hanno scritto sui gruppi Facebook molti post in cui affermavano di avere avvertito il sisma: 'via solfatara ponte copin 03,28' , ha scritto una signora alle ...Unadi terremoto è stata avvertita nella notte, interno alle 3,40, in tutta l'area flegrea e giuglianese. Laha fatto sobbalzare dai propri letti centinaia di persone. Qualcuno è sceso ... Terremoto nella notte, forte scossa con epicentro alla Solfatara Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte, interno alle 3,40, in tutta l'area flegrea e giuglianese. La scossa ha fatto sobbalzare dai propri letti centinaia ...Il terremoto che si è prodotto in conseguenza della vicenda del cosiddetto Qatargate, dove risultano indagati niente meno che una vicepresidente del Parlamento, due europarlamentari ed ...