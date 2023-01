Formula 1 | batosta Ferrari | mazzata incredibile | sorpresa generale

(Di domenica 8 gennaio 2023)1, continuano le novità assurde:per la, quello che è successo ha scioccato tutti i tifosi. Lanon vince il titolo Mondiale costruttori dal lontano 2008 e un Mondiale con i piloti dal lontano 2007 (con Kimi Raikkonen): in questi anni la Rossa ha deluso e non poco i suoi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion.it

Secondo il quotidiani sono ormai giorni che grazie alla'free' di Wikipedia 'va in scena un ... Laelettorale e i 'biografi impazziti' E dopo quei fatti politicamente luttuosi Libero ......Del Toro è da oggi disponibile su Netflix (e in alcune sale) e sembra aver trovato la... Insomma, un grande successo da una parte, una belladall'altra. Pinocchio di Guillermo Del Toro : ... Ricciardo: "Non ho voluto proseguire in F1"