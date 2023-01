Formazioni ufficiali Salernitana Torino | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 8 gennaio 2023) Alle 12.30 andrà in scenaall’Arechi. Ecco leschierate da Nicola e Juric Ecco ledi(3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All.: Davide Nicola(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria All.: Ivan Juric L'articolo proviene da Calcio News 24.

