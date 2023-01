Formazioni ufficiali Lazio Empoli | le scelte dei due tecnici

Alle 15.00 andrà in scena Lazio Empoli all'Olimpico. Ecco leschierate da Sarri e Zanetti Ecco ledi Lazio Empoli. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis ...Alle 15.00 andrà in scena Spezia Lecce al Picco. Ecco leschierate da Gotti e Baroni Ecco ledi Spezia Lecce. SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, ...Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Lecce, match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A in programma alle ore 15 al Picco. SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolau; ...Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Milan Femminile, gara che sarà valida per la terza giornata del Girone F: LAZIO: Guidi; Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolaou, Palombi, ...