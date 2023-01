Flavio Insinna pazzo della collega | arriva la proposta per la bellissima

Newsby

Ascolti tv di L'Eredità su Rai 1 e Caduta Libera in onda su Canale 5 Su Rai 1 il game show L'Eredità condotto daè stato visto da ben 2.788.000 telespettatori con uno share pari ...Trafiletto dedicato al seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto dapubblicato sulle pagine di un recente numero del settimanale DiPiùTV, nella rubrica 'La TV vista da internet' curata dall'autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis. Nel ... L’Eredità, Flavio Insinna non si trattiene più: “Stop definitivo” "Qualche odiatore cerca di mettere in discussione la popolarità de L'Eredità" svela Giancarlo De Andreis Trafiletto dedicato al seguitissimo quiz del ...Senza dubbio si può dire che il 2022 televisivo sia stato l’anno di Amadeus. Non solo Sanremo, I Soliti Ignoti, la Lotteria Italia ma anche per gli spettacoli live dell’Arena ...