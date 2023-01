Flavio Briatore e Barbara D' Urso | gossip bomba | Beccati in hotel

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il primodell'anno, destinato a fare correre fiumi di inchiostro sulle riviste e sui siti specializzati, è quello lanciato da Diva & Donna. Protagonisti due dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni:D'. I due sarebbero stati "" in undi lusso di Milano. I segugi della rivista li avrebbero “sorpresi mentre cercavano di nascondersi”, si legge sul settimanale. Secondo la ricostruzione l'imprenditore e manager, in passato legato a Elisabetta Gregoraci, e la conduttrice Mediaset sarebbero entrati nell'albergo in due momenti diversi per non dare nell'occhio ma poi si sarebbero incontrati. Forse hanno cenato insieme, anche se è possibile si tratti di una semplice cena di lavoro o di un incontro in amicizia. ...

Corriere della Sera

Elisabetta Gregoraci è tornata in Italia dopo aver trascorso le vacanze natalizie prima con l'ex maritoe il figlio Nathan in Africa , e poi è volata a Dubai in compagnia del suo nuovo compagno Giulio Fratini , con il quale si accompagna già dalla scorsa estate, ma il lusso della vacanza ...La showgirl calabrese dopo aver trascorso il Natale in Kenya nel resort di proprietà dell'ex maritoinsieme anche al figlio Nathan Falco , per Capodanno è volata a Dubai in compagnia ... Barbara D'Urso e la «notte in hotel insieme a Flavio Briatore», il gossip Il primo gossip dell'anno, destinato a fare correre fiumi di inchiostro sulle riviste e sui siti specializzati, è quello lanciato da Diva ...Elisabetta Gregoraci è tornata in Italia dopo aver trascorso le vacanze natalizie prima con l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan in Africa, e poi è volata ...