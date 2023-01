Firenze per le donne iraniane Consigli non richiesti a Nardella

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel 1998 due illustri fiorentini quali Lamberto Dini e Mario Primicerio, allora rispettivamente ministro degli Esteri e sindaco di, lanciarono il gemellaggio tra il capoluogo toscano e la splendida città iraniana di Esfahan. L’idea maturò in preparazione della visita in Italia del presidente iraniano Mohammad Khatami. Era una fase in cui le cancellerie speravano in una svolta moderata e riformista in Iran. Purtroppo, però, l’apertura durò solo qualche anno e le speranze furono deluse. Pochi giorni fa, il 3 gennaio 2023 il tribunale di Zahedan ha condannato a morte un altro giovane manifestante iraniano: Mansour Dehmordeh, 22 anni, di etnia belucia, disabile. Il giovane ha confessato di aver “lanciato pietre e dato fuoco a una gomma”, ma il giudice avrebbe risposto “chiunque protesti contro il governo di Ali Khamenei sarà condannato a morte”. Ora basta! La ...