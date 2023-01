Fire Country su Rai2 | al via la nuova serie action dal produttore Jerry Bruckheimer | trame 8 e 15 gennaio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al viasutv semi autobiografica che vede tra i creatori Max Thieriot (il Dylan Massett di Bates Motel), Tony Phelan e Joan Rater. L’idea di, in onda da stasera 82023, nasce proprio da Thieriot e dalla sua esperienza giovanile in California. Tra i produttori figura, un “colosso” sia in campo cinematografico (, tra i tanti, di Top Gun, Beverly Hills Cop, Flashdance, Bad Boys, Pirati dei Caraibi) che televisivo (dietro CSI, CSI: Miami, CSI: NY, CSI: Cyber, Senza traccia, Cold Case). La storia ruota attorno al personaggio di Bode Donovan (Thieriot), uomo dal passato turbolento attualmente dietro le sbarre per rapina a mano armata. Nel ...

Tvblog

54 minuti fa Nel pieno svolgimento della prima annata, recentemente tornata nel palinsesto della CBS dopo la pausa invernale, giunge la gradita notizia che, il drama creato da Max Thieriot ( Seal Team e Bates Motel ), Tony Phelan e Joan Rater , è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione . La decisione è stata presa molto ...Los Angeles 21:50 -Rai 3 19:00 - Tg3 NOTIZIARIO. 19:30 - Tg Regione TG Regionale. 19:51 - Tg Regione NOTIZIARIO. 20:00 - Blob 20:30 - #GENERAZIONE BELLEZZA 21:20 - Stanlio e Ollio 23:05 ... Fire Country, la prima stagione su Rai 2: le puntate di domenica 8 gennaio, trama, cast e streaming della serie tv Thirty-eight people died and 87 were injured when two buses collided near the town of Kaffrine in central Senegal on Sunday, a fire brigade official ...Fire Country la serie tv in Italia su Rai 2, la programmazione degli episodi, la trama, le anticipazioni, il cast ...