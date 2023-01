Fire Country | su Rai 2 un ex detenuto in cerca di riscatto si unisce a una squadra di pompieri del Nord California

Tvblog

Credits photo: @CBS Al viasu Rai2 , serie tv semi autobiografica che vede tra i creatori Max Thieriot (il Dylan Massett di Bates Motel ), Tony Phelan e Joan Rater. L'idea di, in onda da stasera 8 ...54 minuti fa Nel pieno svolgimento della prima annata, recentemente tornata nel palinsesto della CBS dopo la pausa invernale, giunge la gradita notizia che, il drama creato da Max Thieriot ( Seal Team e Bates Motel ), Tony Phelan e Joan Rater , è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione . La decisione è stata presa molto ... Fire Country, la prima stagione su Rai 2: le puntate di domenica 8 gennaio, trama, cast e streaming della serie tv Al via Fire Country su Rai2, la nuova serie action dal produttore Jerry Bruckheimer, co-creata e recitata da Max Thieriot di Bates Motel.