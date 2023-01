Fiorentina – Sassuolo | i convocati viola

RaiNews

Ieri la 17esima giornata di campionato si è aperta con la vittoria dellasul, il successo della Juventus sull'Udinese e il pareggio tra Monza e Inter ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI ......00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - SERIE A 15:00... Fiorentina-Sassuolo 2-1, la sintesi della partita Secondo quanto riportato dal portale olandese De Telegraaf, la Fiorentina starebbe mostrando grande interesse per due calciatori del AZ Alkmaar. I due giocatori in questione ...A poco a poco, tutte le squadre giovanili del Sassuolo stanno riprendendo a calcare i campi: lo hanno fatto Primavera e Under 18 con le sfide di campionato contro Bologna e Roma, ma anche le formazion ...