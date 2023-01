Fiordelisi blocca Dana | “Ragazzi sta uscendo dalla porta rossa!”

Leggi su biccy

(Di domenica 8 gennaio 2023)Saber è un vero ciclone, in appena due settimane è riuscita a scatenare polemiche, liti e faide di ogni tipo. Dopo aver discusso con mezza casa adesso la modella marocchina ha rapporti solo con Antonella, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Nei giorni scorsiha dichiarato che Putin è il suo uomo ideale, ha detto che vorrebbe posare con una tuta militare e un’arma, ha buttato i vestiti di Oriana fuori dall’armadio e per non farsi mancare nulla ha anche offeso dei gieffini in arabo (quando si dice una ‘ragazza tranquilla’). AntonellafermaSaber: “sta” Dopo essere stata protagonista di una decina di catfight,si è inimicata ...