Fiction Gennaio 2023 | ecco il palinsesto di uscita per Mediaset e Rai

(Di domenica 8 gennaio 2023)è appena iniziato e tutti sono in grande attesa di poter seguire lein programma nel, alcune già seguitissime, con una nuova stagione, altre invece sul piccolo schermo per la prima volta. Una delle più attese è Che Dio ci aiuti alla settima stagione, così come La Porta Rossa alla terza. Torna poi anche Lolita Lo Bosco, Fosca Innocenti, ecc… Ora vediamo alcuni dettagli e le date didelle serie tv. Il Nostro Generale,sul Generale Dalla Chiesa Dal 9 al 17su RaiUno andrà in onda la mini serie di 4 puntate che racconta la storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e a vestire i panni del militare sarà Sergio Castellitto. Laè stata realizzata in occasione del 40 anni dalla sua scomparsa. ...

... con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, andranno in onda da venerdì 132023, in prima serata, su Canale 5. La, vedrà nel cast nuovi arrivi, quali Giovanni Scifoni nel ...... a pochi giorni dall'attesissima messa in onda della terza serie de La Porta Rossa,girata a Trieste di cui è protagonista, l'attore abruzzese sarà a Gorizia venerdì 13alle 20.45 con ... Torna Lolita Lobosco e arriva Black Out! Le fiction italiane più attese di gennaio e quando vederle Scopri quando va in onda Le indagini di Lolita Lobosco 2 stagione, la fiction con protagonista Luisa Ranieri su Rai 1!A che ora inizia Le indagini di Lolita Lobosco 2: l'orario della messa in onda su Rai 1 della fiction con Luisa Ranieri. Tutte le info ...