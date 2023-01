Fials | calze della Befana ai bimbi ricoverati negli ospedali salernitani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa crisi non ferma i piccoli gesti di solidarietàprovincia di Salerno. La rappresentanza sindacalesalernitana ha consegnato, nel giorno dell’Epifania, le, che sono state distribuite ai bambini pazienti deglidi Sarno, Nocera Inferiore, Battipaglia e Polla. Per il segretario territoriale del sindacato di categoria, Carlo Lopopolo, il gesto è simbolico. “Siamo stati mossi dalla volontà di regalare un sorriso a chi è in difficoltà. Un sorriso che poi, quando si disegna sul volto di un bambino, assume il sensopiù grande benedizionevita. Questo è il modo di fare sindacato che ci piace. Stare in mezzo ...