Festività da expatriata | «L’unico desiderio | avere vicino tutti i propri cari»

(Di domenica 8 gennaio 2023) La storia. «Cara Santa Lucia, noi bergamaschi, diciamocelo, siamo cresciuti così, con la nonna che ci chiama la sera prima per passare da casa a mettere il fieno perché il tuo asinello ha bisogno di nutrirsi tra una casa e l’altra». Inizia così la letterina che Daniela Colombo, 37 anni, originaria di Nembro ma che da cinque anni e mezzo vive a Parigi, dove lavora per sviluppare profumi per la Firmenich, ha indirizzato alla Santa preferita dai bambini bergamaschi quest’anno.