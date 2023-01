Femminile | domani a Verona in Coppa Italia

(Di domenica 8 gennaio 2023)– con calcio di inizio alle ore 14.30 – la Fiorentina sfiderà le padrone di casa nella seconda e ultima giornata del girone eliminatorio di. Dopo la vittoria 7-1 sul Genoa ad Arenzano, la squadra viola si giocherà contro l’Hellas il primato del girone che vale il passaggio di turno. Sono due i risultati utili alla Fiorentina grazie alla goleada contro le genovesi. Dopo la vittoria a Parma e la sosta natalizia, Coach Panico ha riunito la squadra per questo primo impegno del 2023. “Ho ritrovato una squadra motivata e determinata, pronta a ripartire” commenta la Coach “Abbiamo anche un nuovo arrivo a disposizione (Pauline Hammarlund ndr), Pauline è una giocatrice importante che darà il suo contributo per rendere la squadra ancora più competitiva”. Sul match di...

