FedScherma FVG | l’Italia chiude con un altro oro la Coppa del Mondo

Leggi su udine20

(Di domenica 8 gennaio 2023) .Si è chiusa oggi con le ultime due gare individuali – fioretto maschile e spada femminile – la 17a edizione delladelUnder 20 ospitata dal Friuli Venezia Giulia, in scena per la prima volta sulle pedane del Quartiere Fieristico Udinese di Martignacco. Anche oggiè riuscita a salire sul gradino più alto del podio, grazie a Giuseppe Franzoni che ha bissato l’oro a squadre conquistato ieri. Nove le medaglie azzurre nel weekend, quattro d’oro, arrivate tutte nel fioretto. Nel fioretto Giuseppe Franzoni ha fatto gara di testa. Dopo un percorso netto nel girone, l’azzurro è giunto fino alle semifinale senza incontrare particolari difficoltà. Il match di semifinale l’ha visto opposto al francese Adrien Spichiger regolato per 15-12. In finale è approdato unatleta transalpino, Anas Anane. ...