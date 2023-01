Federico muore a 16 anni | investito e ucciso dalla carambola di due auto ' Doveva uscire con gli amici'

Today.it

... l'automobilista che ha ucciso la bambina: 'Vorrei abbracciare i genitori' Ragazzo di 16 anni...doveva passare la serata con gli amici Il giovane si chiamavaDoga ed era ...a 16 anni, investito e ucciso dalla carambola di due auto Incidente choc, '19 morti e 22 feriti'. Centinaia di auto e Tir coinvolti: 'Nebbia killer' Morto un ventenne in corso Vittorio ... Travolto da due auto (che poi si scontrano): Federico muore a 16 anni Tragedia nel bresciano. Un ragazzo di 16 anni, Federico Doga, è stato travolto e ucciso ieri sera da due auto in una carambola avvenuta a Iseo: la giovane vittima non ...Iseo. Federico Doga, un ragazzo di 16 anni originario di Comezzano Cizzago, ha perso la vita intorno alle 20 di sabato 7 gennaio in via Roma a Iseo. Il giovane stava attraversando a piedi la… Leggi ...