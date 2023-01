Fedele a Trump e vittima dell’ultradestra | ritratto del repubblicano McCarthy | lo speaker senza qualità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Non sarò unodebole”. IlKevin, subito dopo la sua elezione, ha voluto mettere le cose in chiaro. A chi gli rimproverava, anche tra i suoi compagni di partito, di aver fatto troppe concessioni alla destra radicale,ha risposto negando e rassicurando. I repubblicani, ha spiegato, saranno sotto la sua guida capaci di far avanzare l’agenda legislativa conservatrice. In realtà, la sua elezione così combattuta è il segnale di un partitosconvolto da faide interne, che mettono a rischio la stabilità dell’assetto politico e istituzionale statunitense. Lo– La débacle diha ragioni diverse: personali, storiche e relative alla forma che la politica repubblicana ...