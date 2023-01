Famiglia finlandese critica il sistema scolastico italiano | Sasso | “I nostri docenti sono tra i migliori del mondo”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo appena due mesi ha deciso di lasciare la Sicilia per trasferirsi in Spagna. Elin Mattsson, pittrice, voleva per i suoi quattro figli undi istruzione migliore rispetto a quello che ha trovato in Italia. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Ha destato enorme scalpore la decisione di unadi lasciare la Sicilia e l'Italia per via del 'sistema scolastico italiano povero'. Tanti i commenti su Facebook in merito alla lettera della mamma finnica che denuncia i limiti ...Curiosa vicenda che riguarda unain Italia. Così come segnala Siracusa News, una mamma di 4 figli, ha deciso di trasferirsi, lo scorso agosto a Siracusa. Il sistema scolastico italiano è totalmente diverso da ... Famiglia finlandese “scappa” da Siracusa: “Le vostre scuole sono troppo indietro, i nostri figli stanno seduti sulla stessa sedia per tutto il giorno” Ha destato enorme scalpore la decisione di una famiglia finlandese di lasciare la Sicilia e l'Italia per via del "sistema scolastico italiano povero". Tanti i commenti su Facebook in merito alla lette ...Da loro, l’obiettivo di tutto è il benessere individuale e personale visto come parte di quello collettivo. Da noi, è un voto in pagella, una verifica, una ...