Fabio Quartararo | quanto resterà in Yamaha il francese?

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lanon ha brillato come avrebbe dovuto nei due campionati a due ruote più in vista del mondo. I due campioni del 2021 (in MotoGP e Toprak Razgatl?o?lu in Superbike) hanno perso i rispettivi titoli nel 2022 che si è appena archiviato uscendo sconfitti contro Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista di Ducati. Un doppio smacco che dovrà essere cancellato in questo 2023. Come mai la casa giapponese ha subito questa doppia detronizzazione? I motivi sono diversi, ma le prestazioni delle due moto, principalmente, non hanno supportato il talento dele del turco. Proprio il primo dei due si è spesso lamentato del gap con il bolide di Borgo Panigale: il Diablo vuole vincere e si attende dei miglioramenti per rimanere a lungo in azzurro. Sarà accontentato? Intanto, Lin Jarvis gli ha riservato parole ...